Роналду за 5 лет забил всего один гол с штрафного удара в матчах чемпионата

Фото: инстаграм Роналду

Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду имеет не слишком хорошую статистику по голам со штрафных ударов.

По сведениям Squawka, за последние пять лет португалец 90 раз пробивал штрафные удары в рамках чемпионатов и забил всего один раз.

Последний раз Роналду забивал со штрафного в чемпионате страны в сезоне 2017/18, когда выступал за "Реал". Летом 2018 года он перебрался в "Ювентус", а с 2021 года играет за "МЮ".

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