"Спартак" отдал Хендрикса в аренду в "Фейеноорд"

Фото: сайт "Фейеноорда"

Хавбек "Спартака" Йоррит Хендрикс продолжит карьеру в "Фейеноорде".

Голландский клуб арендовал 26-летнего футболиста до лета 2023 года с возможностью выкупа.

Хендрикс выступал за "Спартак" с января 2020 года. За это время он провел 22 матча во всех турнирах.

После 20 туров "Фейеноорд" идет в чемпионате Нидерландов на третьем месте, отставая от лидирующего "Аякса" на 6 очков.

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