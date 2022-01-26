Экс-тренер "Порту" может отказаться возглавить "Эвертон": названа причина

Теги эвертонфрэнк лэмпард

Экс-тренер "Порту" может отказаться возглавить "Эвертон": названа причинаФото: инстаграм Перейры

"Эвертон" заинтересован в приглашении экс-тренера "Порту" Виктора Перейры.

По сведениям Daily Mail, фанаты "ирисок" выступают против кандидатуры 53-летнего португальца. Из-за такой реакции тренер может отказаться возглавить клуб.

Отмечается, что часть фанатов "Эвертона" хотят видеть тренером Фрэнка Лэмпарда.

Напомним, что 16 января "Эвертон" уволил Рафаэля Бенитеса. После 20 туров клуб идет в АПЛ на 16-м месте.

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