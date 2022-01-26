"Салернитана" согласовала аренду хавбека ЦСКА
Фото: инстаграм Бохинена
Хавбек ЦСКА Эмиль Бохинен близок к смене клуба.
По сведениям "Чемпионат", "Салернитана" согласовала аренду 22-летнего норвежца. Для завершения сделки игроку осталось пройти медобследование.
В составе ЦСКА Бохинен провел 14 игр, в которых отметился двумя голами и одним ассистом.
После 22 туров "Салернитана" идет в Серии А на последнем месте.
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