"Салернитана" согласовала аренду хавбека ЦСКА

Фото: инстаграм Бохинена

Хавбек ЦСКА Эмиль Бохинен близок к смене клуба.

По сведениям "Чемпионат", "Салернитана" согласовала аренду 22-летнего норвежца. Для завершения сделки игроку осталось пройти медобследование.

В составе ЦСКА Бохинен провел 14 игр, в которых отметился двумя голами и одним ассистом.

После 22 туров "Салернитана" идет в Серии А на последнем месте.

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