Грузия обыграла Боснию и Герцеговину на Евро-2022 по футзалу

Фото: сайт УЕФА

В рамках 2-го тура групповой стадии Евро-2022 по футзалу Грузия добыла победу над Боснией и Герцеговиной.

Грузия лидирует в группе, опережая Испанию на 3 очка.

Счет в матче открыл Кахведжич. Победу грузинам принесли голы Талеса и Бруно Петри.

Босния и Герцеговина - Грузия 1:2

Голы: Кахведжич, 7 - 1:0, Талес, 25 - 1:1, Бруно Петри, 28 - 1:2

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