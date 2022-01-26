Грузия обыграла Боснию и Герцеговину на Евро-2022 по футзалу
Фото: сайт УЕФА
В рамках 2-го тура групповой стадии Евро-2022 по футзалу Грузия добыла победу над Боснией и Герцеговиной.
Грузия лидирует в группе, опережая Испанию на 3 очка.
Счет в матче открыл Кахведжич. Победу грузинам принесли голы Талеса и Бруно Петри.
Босния и Герцеговина - Грузия 1:2
Голы: Кахведжич, 7 - 1:0, Талес, 25 - 1:1, Бруно Петри, 28 - 1:2
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