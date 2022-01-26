Виейра прости "Кристал Пэлас" подписать ван де Бека

Теги кристал пэласдонни ван де бекманчестер юнайтед

Виейра прости "Кристал Пэлас" подписать ван де Бека Фото: инстаграм ван де Бека

"Кристал Пэлас" нацелился на хавбека "Манчестер Юнайтед" Донни ван де Бека.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, в услугах 24-летнего голландца лично заинтересован тренер команды Патрик Виейра.

Отметим, что речь идет об аренде футболиста до конца текущего сезона.

Ранее сообщалось, что ван де Бек может сменить клуб из-за отсутствия игровой практики.

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