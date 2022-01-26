Экс-премьер Италии недоволен потенциальным трансфером Влаховича в "Ювентус"

Фото: инстаграм Душана Влаховича

Экс-премьер Италии Маттео Ренци отреагировал на информацию о возможном трансфере нападающего "Фиорентины" Душана Влаховича в "Ювентус".

"А мы в прямом эфире или можно выругаться? Не шути про Влаховича, я и из себя могу выйти. Давай поговорим про выборы президента или что-нибудь еще, только не нужно меня напрягать, сегодня день траура.

Мне было 15 лет, когда продали Роберто Баджо. Хватит, ребята. Почему "Фиорентина" отдает всех "Ювентусу"? Бернардески, Кьезу... Отпускайте их тогда уж в другие клубы", - приводит слова Ренци ANSA.

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