"Анжер" уступил последнему месту Лиги 1

Фото: твиттер "Сент-Этьена"

В перенесенной игре 20-го тура французской Лиги 1 "Анжер" проиграл "Сент-Этьену".

Единственный гол в матче в свои ворота забил Батиста Менди. Несмотря на победу "Сент-Этьен" все равно остается на последнем месте в чемпионате. "Анжер" идет 12-м.

"Анжер" - "Сент-Этьен" 0:1

Гол: Менди (аг), 43 - 0:1

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