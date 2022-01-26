"Анжер" уступил последнему месту Лиги 1

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"Анжер" уступил последнему месту Лиги 1Фото: твиттер "Сент-Этьена"

В перенесенной игре 20-го тура французской Лиги 1 "Анжер" проиграл "Сент-Этьену".

Единственный гол в матче в свои ворота забил Батиста Менди. Несмотря на победу "Сент-Этьен" все равно остается на последнем месте в чемпионате. "Анжер" идет 12-м.

"Анжер" - "Сент-Этьен" 0:1

Гол: Менди (аг), 43 - 0:1

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