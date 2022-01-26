"Химки" не хотят платить за Кокорина

Фото: инстаграм "Фиорентины"

"Химки" проявляют интерес к нападающему "Фиорентины" Александру Кокорину.

По сведениям Tuttomercatoweb, подмосковный клуб не хочет платить деньги за трансфер 30-летнего игрока.

Таким образом, переход в "Химки" возможен только после разрыва соглашения с "Фиорентиной".

В текущем сезоне Кокорин принял участие в 6 играх, однако результативными действиями не отличился.

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