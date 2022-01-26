"Химки" не хотят платить за Кокорина
Фото: инстаграм "Фиорентины"
"Химки" проявляют интерес к нападающему "Фиорентины" Александру Кокорину.
По сведениям Tuttomercatoweb, подмосковный клуб не хочет платить деньги за трансфер 30-летнего игрока.
Таким образом, переход в "Химки" возможен только после разрыва соглашения с "Фиорентиной".
В текущем сезоне Кокорин принял участие в 6 играх, однако результативными действиями не отличился.
Читайте также: "Фиорентина" хочет избавиться от Кокорина. | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
главное
Лента новостей
-
Главные новости дня: 26 января
-
"Манчестер Юнайтед" назвал "Ньюкаслу" условия аренды Лингарда
-
Грузия в плей-офф, ничья Испании и Азербайджана: все результаты Евро-2022 по футзалу 26 января
-
Определились все пары 1/4 финала Кубка Африки
-
Экваториальная Гвинея выбила Мали из Кубка Африки
-
Хави сообщил агенту Дембеле позицию касательно будущего футболиста
-
Сборная Ирана пожаловалась на "Зенит" из-за Азмуна
-
Испания вырвала ничью у Азербайджана на Евро-2022 по футзалу
-
"Химки" не хотят платить за Кокорина
-
"Барселона" ищет деньги на трансфер Холанда
-
"Анжер" уступил последнему месту Лиги 1
-
Стало известно, когда Юри Алберто пройдет медобследование в "Зените"
-
Мостовой высказался о Хендриксе
-
Два клуба АПЛ интересуются Мюллером
-
Экс-премьер Италии недоволен потенциальным трансфером Влаховича в "Ювентус"
-
Виейра прости "Кристал Пэлас" подписать ван де Бека
-
Египет выбил Кот-д’Ивуар из Кубка Африки
-
Грузия обыграла Боснию и Герцеговину на Евро-2022 по футзалу
-
"Салернитана" согласовала аренду хавбека ЦСКА
-
Азмун сдал отрицательный тест на коронавирус