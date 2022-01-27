Испания вырвала ничью у Азербайджана на Евро-2022 по футзалу

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Испания вырвала ничью у Азербайджана на Евро-2022 по футзалуФото: сайт УЕФА

В рамках 2-го тура групповой стадии Евро-2022 по футзалу сборная Испании сыграла вничью с Азербайджаном.

Благодаря ничьей Азербайджан сохранил шансы на выход в 1/4 финала турнира. Испания также поборется за выход из группы.

Испания - Азербайджан 2:2

Голы: Лозано (аг), 10 - 0:1, Гомес, 12 - 1:1, Атаев, 17 - 1:2, Лозано, 31 - 2:2

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