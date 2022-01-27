Сборная Ирана пожаловалась на "Зенит" из-за Азмуна

Фото: инстаграм Сердара Азмуна

Наставник сборной Ирана Драган Скошич недоволен тем, что "Зенит" не отпустил Сердара Азмуна в расположение национальной команды.

Сборная Ирана уже пожаловалась на российский клуб в ФИФА.

"Зенит" не мог не отпустить Азмуна, у него отрицательный тест на коронавирус. Необходимо обращаться к правилам AFC (Азиатской конфедерации футбола). Завтра у нас не будет одного игрока", - приводит слова Скошича FFIRI.

Отметим, что 27 января Иран встретится с Ираком в рамках квалификации ЧМ-2022.

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