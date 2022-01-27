Грузия в плей-офф, ничья Испании и Азербайджана: все результаты Евро-2022 по футзалу 26 января

Фото: сайт УЕФА

В заключительных матчах 2-го тура групповой стадии Евро-2022 по футзалу Грузия победила Боснию и Герцеговину, а Испания поделила очки с Азербайджаном.

Таким образом, Грузия добыла путевку в 1/4 финала турнира. За вторую путевку в последнем туре поборются Испания и Азербайджан.

Группа D

Босния и Герцеговина - Грузия 1:2

Голы: Кахведжич, 7 - 1:0, Талес, 25 - 1:1, Бруно Петри, 28 - 1:2

Испания - Азербайджан 2:2

Голы: Лозано (аг), 10 - 0:1, Гомес, 12 - 1:1, Атаев, 17 - 1:2, Лозано, 31 - 2:2

Турнирное положение: Грузия (6), Испания (4), Азербайджан (1), Босния и Герцеговина (0).

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