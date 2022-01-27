Грузия в плей-офф, ничья Испании и Азербайджана: все результаты Евро-2022 по футзалу 26 января
Фото: сайт УЕФА
В заключительных матчах 2-го тура групповой стадии Евро-2022 по футзалу Грузия победила Боснию и Герцеговину, а Испания поделила очки с Азербайджаном.
Таким образом, Грузия добыла путевку в 1/4 финала турнира. За вторую путевку в последнем туре поборются Испания и Азербайджан.
Группа D
Босния и Герцеговина - Грузия 1:2
Голы: Кахведжич, 7 - 1:0, Талес, 25 - 1:1, Бруно Петри, 28 - 1:2
Испания - Азербайджан 2:2
Голы: Лозано (аг), 10 - 0:1, Гомес, 12 - 1:1, Атаев, 17 - 1:2, Лозано, 31 - 2:2
Турнирное положение: Грузия (6), Испания (4), Азербайджан (1), Босния и Герцеговина (0).
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1