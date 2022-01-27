Фото: инстаграм Холанда

Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд назвал свое любимое блюдо и напиток.

"Я очень люблю кебаб. Это не значит, что я ем его постоянно, прошло очень много времени - даже лет - с тех пор, как я его ел. Однако это мое любимое блюдо.

Любимый напиток? Пина колада", - приводит слова Холанда Football Daily.

В этом сезоне на счету 21-летнего норвежца 23 гола и 5 ассистов в 20 играх.

Читайте также: Холанд назвал тройку лучших футболистов 2021 года. | http://soccernews.ru