Холанд назвал свое любимое блюдо и напиток
Фото: инстаграм Холанда
Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд назвал свое любимое блюдо и напиток.
"Я очень люблю кебаб. Это не значит, что я ем его постоянно, прошло очень много времени - даже лет - с тех пор, как я его ел. Однако это мое любимое блюдо.
Любимый напиток? Пина колада", - приводит слова Холанда Football Daily.
В этом сезоне на счету 21-летнего норвежца 23 гола и 5 ассистов в 20 играх.
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|Команда
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|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20