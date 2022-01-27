Тренер сборной Аргентины высказался об отсутствии Месси в заявке
Фото инстаграм Лионеля Скалони
Наставник сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал отсутствие Лионеля Месси в заявке на ближайшие игры.
"Лео по телефону сказал мне, что коронавирус сильно на него повлиял. Я хочу чтобы он оставался в хорошей форме. Я решил, что будет лучше, если он останется в клубе. Месси долгое время провел вне игры, поэтому я считаю, что это решение будет правильным для всех" - приводит слова Скалони твиттер сборной Аргентины.
Отметим, что 28 января сборная Аргентины сыграет с Чили, а 2 февраля встретится с Колумбией.
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