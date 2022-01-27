"Реал" нашел замену Каземиро в "Монако"

Фото: инстаграм Тчуамени

Хавбек "Монако" Орельен Тчуамени попал в сферу интересов "Реала".

Как сообщает Marca, главный скаут "сливочных" Хуни Калафат находился в Монако два дня, где провел переговоры с окружением игрока.

Отмечается, что "Реал" видит в 22-летнем французе замену Каземиро в долгосрочной перспективе.

В текущем сезоне на счету Тчуамени два гола и один ассист в 31 игре.

Читайте также: Мбаппе определился, когда примет решение о своем будущем. | http://soccernews.ru