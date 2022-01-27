Азмун вернулся в "Зенит" с лишним весом и без мотивации

Фото: инстаграм Азмуна

Журналист Иван Карпов рассказал о проблемах Сердара Азмуна в "Зените".

Напомним, что летом иранец станет футболистом "Байера".

"Из отпуска Азмун вернулся с пузиком на пару-тройку килограммов - и полным отсутствием мотивации к тренировкам на сборах. Семак тут же отправил его мотать круги, пока клуб договаривается с бразильским "Интернасьоналем" о трансфере Юри Алберто", - написал Карпов в телеграме.

Ранее сообщалось, что Азмуну грозит наказание за самовольную поездку в Германию для подписания контракта с "Байером".

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