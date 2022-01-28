"Ливерпуль" готов рассмотреть предложения по двум своим футболистам

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"Ливерпуль" готов рассмотреть предложения по двум своим футболистам Фото инстаграм Дивока Ориги

"Ливерпуль" может расстаться с двумя футболистами до закрытия зимнего трансферного окна.

По сведениям The Athletic, мерсисайдцы готовы рассмотреть предложения по вингеру Такуми Минамино и по форварду Дивоку Ориги.

Стоит отметить, что оба игрока не имеют постоянной игровой практики.

В этом сезоне Минамино провел 18 игр, забил 6 голов и отдал один ассист. На счету Ориги 5 голов и два ассиста в 10 матчах.

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