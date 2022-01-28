Крал назвал футболистов "Спартака", которые могли бы заиграть в АПЛ

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Крал назвал футболистов "Спартака", которые могли бы заиграть в АПЛ Фото инстаграм Алекса Крала

Хавбек "Вест Хэма" Алекс Крал, права на которого принадлежат "Спартаку", назвал футболиста "красно-белых", способного заиграть в АПЛ.

"Трудно сказать. Однако, к примеру, Роман Зобнин обладает хорошим мышлением, он также типологически хороший футболист, а также он хорошо физически подготовлен. Имею в виду не мышцы, а бег и другие качества.

Однако в целом трудно сказать. Ты никогда не знаешь, как адаптируешься для нового города или к ребятам из команды, к новому языку. Моё мнение - Зобнин, но ты никогда не можешь знать наверняка", - приводит слова Крала "Спорт-экспресс".

В составе "Вест Хэма" Крал принял участие всего в пяти матчах.

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