"Тоттенхэм" хочет арендовать хавбека "Ювентуса"

Фото: инстаграм Деяна Кулушевски

Хавбек "Ювентуса" Деян Кулушевски попал в сферу интересов "Тоттенхэма".

По сведениям Sky Sports, лондонский клуб хочет арендовать 21-летнего шведа до конца текущего сезона.

Кулушевски выступает за "Ювентус" с лета 2020 года. В этом сезоне на его счету два гола и три ассиста в 27 играх.

Отметим, что трансферная стоимость футболиста оценивается в 30 миллионов евро.

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