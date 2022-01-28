Евро-2022 по футзалу: Казахстан разгромил Италию, Словения уступила Финляндии
Фото: сайт УЕФА
В заключительном туре групповой стадии Евро-2022 по футзалу Казахстан разгромил Италию, а Финляндия победила Словению.
Таким образом, Казахстан с первого места вышел в плей-офф турнира. Также в 1/4 финала пробилась Финляндия. Италия финишировала в группе на последнем месте.
Казахстан - Италия 4:1
Голы: Оразов, 6 - 1:0, Валиулин, 9 - 2:0, Николоди, 13 - 2:1, Оразов, 30 - 3:1, Жуниор, 38 - 4:1
Словения - Финляндия 1:2
Голы: Яркияйнен, 33 - 0:1, Саволайнен, 35 - 0:2, Хозьян, 38 - 1:2
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|3
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|Румыния
|3
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|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
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|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
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|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
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|3
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|Северная Ирландия
|3
|3
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|О
|1
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|3
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|6
|3
|Турция
|3
|3
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|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
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|3
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|М
|О
|1
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|3
|5
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|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1