Евро-2022 по футзалу: Казахстан разгромил Италию, Словения уступила Финляндии

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Евро-2022 по футзалу: Казахстан разгромил Италию, Словения уступила ФинляндииФото: сайт УЕФА

В заключительном туре групповой стадии Евро-2022 по футзалу Казахстан разгромил Италию, а Финляндия победила Словению.

Таким образом, Казахстан с первого места вышел в плей-офф турнира. Также в 1/4 финала пробилась Финляндия. Италия финишировала в группе на последнем месте.

Казахстан - Италия 4:1

Голы: Оразов, 6 - 1:0, Валиулин, 9 - 2:0, Николоди, 13 - 2:1, Оразов, 30 - 3:1, Жуниор, 38 - 4:1


Словения - Финляндия 1:2

Голы: Яркияйнен, 33 - 0:1, Саволайнен, 35 - 0:2, Хозьян, 38 - 1:2

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