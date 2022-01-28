Официально: Влахович - игрок "Ювентуса"

Фото: твиттер "Ювентуса"

Форвард "Фиорентины" Душан Влахович стал игроком "Ювентуса".

Как сообщает сайт клуба, 22-летний серб подписал со "старой синьорой" контракт до лета 2026 года.

За трансфер Влаховича "Ювентус" заплатит 70 миллионов евро плюс 10 миллионов в виде бонусов. Зарплата футболиста составит 7 миллионов евро за сезон.

В текущем сезоне на счету Влаховича 20 голов и два ассиста в 24 играх.

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