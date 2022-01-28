Официально: Влахович - игрок "Ювентуса"
Фото: твиттер "Ювентуса"
Форвард "Фиорентины" Душан Влахович стал игроком "Ювентуса".
Как сообщает сайт клуба, 22-летний серб подписал со "старой синьорой" контракт до лета 2026 года.
За трансфер Влаховича "Ювентус" заплатит 70 миллионов евро плюс 10 миллионов в виде бонусов. Зарплата футболиста составит 7 миллионов евро за сезон.
В текущем сезоне на счету Влаховича 20 голов и два ассиста в 24 играх.
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|Аталанта
|26
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|5
|Рома
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|6
|Наполи
|26
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|36
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|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
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|Сассуоло
|26
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|Фиорентина
|27
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|Удинезе
|26
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|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
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|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
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|19
|СПАЛ
|26
|18
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|17