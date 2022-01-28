Зарема: "Газизов взял Кокорину массажиста-вредителя"
Фото твиттер "СЭ"
Зарема Салихова, супруга владельца "Спартака" Леонида Федуна, обвинила Шамиля Газизова в повышенной травматичности Александра Кокорина.
"Газизов взял Кокорину личного массажиста, который был просто вредителем. Посадил его на "Спартак", то есть не сам Кокорин из своей зарплаты все выплачивал, а он был на бюджете "Спартака".
Когда у Кокорина была мышечная травма и ему был нужен лед и покой, тот его по шесть часов массировал, ухудшая эти повреждения. Это было реально вредительство", - приводит слова Салиховой "Матч ТВ".
Напомним, что Кокорин провел за "Спартак" 10 матчей, забил два гола и отдал один ассист.
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