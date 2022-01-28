"Эвертон" нацелился на хавбека "Челси"

Фото: инстаграм Лофтус-Чика

"Эвертон" проявляет интерес к хавбеку "Челси" Рубену Лофтус-Чику.

Как сообщает Goal.com, ливерпульский клуб хочет успеть подписать игрока до закрытия зимнего трансферного окна.

Контракт 26-летнего футболиста с клубом рассчитан до лета 2024 года.

В этом сезоне на счету Лофтус-Чика три голевые передачи в 20 играх.

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