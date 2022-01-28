Влахович взял номер в "Ювентусе", под которым выступал Роналду

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Влахович взял номер в "Ювентусе", под которым выступал РоналдуФото: инстаграм "Ювентуса"

"Ювентус" объявил о трансфере форварда "Фиорентины" Душана Влаховича.

22-летний серб взял себе 7-й номер, под которым ранее выступал Криштиану Роналду.

Ранее сообщалось, что трансфер Влаховча обойдется "Ювентусу" в 70 миллионов евро без учета бонусов.

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