Влахович взял номер в "Ювентусе", под которым выступал Роналду

Фото: инстаграм "Ювентуса"

"Ювентус" объявил о трансфере форварда "Фиорентины" Душана Влаховича.

22-летний серб взял себе 7-й номер, под которым ранее выступал Криштиану Роналду.

Ранее сообщалось, что трансфер Влаховча обойдется "Ювентусу" в 70 миллионов евро без учета бонусов.

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