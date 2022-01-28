Футболисты из "Атлетико" и "Манчестер Сити" получили трехматчевые дисквалификации в Лиге Чемпионов
Фото: инстаграм Карраско
Защитник "Манчестер Сити" Кайл Уокер дисквалифицирован на три игры Лиги Чемпионов из-за жесткого подката в матче с "РБ Лейпцигом".
Также по три игры бана получили Венделл ("Порту") и Янник Феррейра Карраско ("Атлетико"). Напомним, что Венделл ударил соперника по лицу, а Карраско - схватил за шею.
Матчи 1/8 финала ЛЧ начнутся 15 февраля.
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