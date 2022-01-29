Мертенс готов снизить зарплату, чтобы остаться в "Наполи"

Фото: инстаграм Мертенса

Форвард "Наполи" Дрис Мертенс не хочет покидать клуб.

Как сообщает журналист Николо Скира, 34-летний бельгиец готов снизить свою зарплату до 2,5 миллиона евро в год, чтобы остаться в клубе.

Отметим, что у футболиста есть два предложения из МЛС.

Нынешняя зарплата Мертенса в "Наполи" составляет 4,5 миллиона евро за сезон плюс один миллион бонусов.

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