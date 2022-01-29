Мертенс готов снизить зарплату, чтобы остаться в "Наполи"

Теги наполидрис мертенс

Мертенс готов снизить зарплату, чтобы остаться в "Наполи" Фото: инстаграм Мертенса

Форвард "Наполи" Дрис Мертенс не хочет покидать клуб.

Как сообщает журналист Николо Скира, 34-летний бельгиец готов снизить свою зарплату до 2,5 миллиона евро в год, чтобы остаться в клубе.

Отметим, что у футболиста есть два предложения из МЛС.

Нынешняя зарплата Мертенса в "Наполи" составляет 4,5 миллиона евро за сезон плюс один миллион бонусов.

Читайте также: Мертенс ведёт переговоры о возвращении в голландский топ-клуб. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Невероятный камбэк Сербии, который вывел Украину в плей-офф Евро-2022 по футзалу

Невероятный камбэк Сербии, который вывел Украину в плей-офф Евро-2022 по футзалу

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов