"Эвертон" пригласил Лэмпарда на пост тренера

Теги эвертонфрэнк лэмпард

"Эвертон" пригласил Лэмпарда на пост тренера Фото: инстаграм Фрэнка Лэмпарда

"Эвертон" ведет переговоры с Фрэнком Лэмпардом о назначении на пост главного тренера команды.

Как сообщает The Telegraph, 43-летний специалист удачно провел собеседование с руководством "ирисок" и ему был предложен пост тренера.

Напомним, что ранее "Эвертон" отправил в отставку Рафаэля Бенитеса. Клуб занимает в АПЛ 16-е место.

Последним клубом Лэмпарда был "Челси", который он покинул в январе 2021 года.

Читайте также: Руни отказал "Эвертону". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 28 января

Главные новости дня: 28 января

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов