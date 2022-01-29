"Эвертон" пригласил Лэмпарда на пост тренера
Фото: инстаграм Фрэнка Лэмпарда
"Эвертон" ведет переговоры с Фрэнком Лэмпардом о назначении на пост главного тренера команды.
Как сообщает The Telegraph, 43-летний специалист удачно провел собеседование с руководством "ирисок" и ему был предложен пост тренера.
Напомним, что ранее "Эвертон" отправил в отставку Рафаэля Бенитеса. Клуб занимает в АПЛ 16-е место.
Последним клубом Лэмпарда был "Челси", который он покинул в январе 2021 года.
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|Лестер Сити
|27
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|Челси
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|Манчестер Юнайтед
|27
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|Тоттенхэм
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|Вулверхэмптон
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|Арсенал Лондон
|27
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|Бернли
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|Эвертон
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|Брайтон & Хоув Альбион
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|Борнмут
|27
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|Астон Вилла
|27
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|Вест Хэм Юнайтед
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