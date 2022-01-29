"Барселона" и "Реал" могут продать 49-процентную долю в клубах

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"Барселона" и "Реал" могут продать 49-процентную долю в клубах

"Барселона" и "Реал" в ближайшее время могут изменить форму владения клуба.

По сведениям ABC, клубы рассматривают вариант с продажей 49-процентной доли в клубе крупным компаниям или инвестиционным фондам. Таким образом, "Барса" и "Реал" хотят иметь возможность конкурировать с клубами, принадлежащими миллиардерам, или имеющим поддержку целых стран - например, "Манчестер Сити" и ПСЖ.

Отмечается, что идея принадлежит генеральному директору "Барсы" Феррану Ревертеру. Президент "сливочных" Флорентино Перес поддержал идею.

Для принятия решения необходимо будет получить одобрение членов клубов (сосьос). "Барса" и "Реал" сошлись во мнении, что лучшим способом осуществления этого плана является публичная продажа акций, чтобы клубы не попали в руки российских или арабских олигархов.

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