Евро-2022 по футзалу: Россия разгромила Польшу, Словакия обыграла Хорватию и вышла в плей-офф

Фото: сайт УЕФА

В заключительном туре групповой стадии Евро-2022 по футзалу Россия разгромила Польшу, а Словакия одолела Хорватию.

Россия уверенно вышла из группы с первого места, выиграв все матчи. Словакия благодаря победе также вышла в плей-офф.

Россия - Польша 5:1

Голы: Соколов, 6 - 1:0, Давыдов, 16 - 2:0, Лещак (пен), 20 - 2:1, Чишкала, 22 - 3:1, Чишкала, 29 - 4:1, Милованов, 37 - 5:1

Словакия - Хорватия 5:3

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