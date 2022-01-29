Евро-2022 по футзалу: Россия разгромила Польшу, Словакия обыграла Хорватию и вышла в плей-офф
Фото: сайт УЕФА
В заключительном туре групповой стадии Евро-2022 по футзалу Россия разгромила Польшу, а Словакия одолела Хорватию.
Россия уверенно вышла из группы с первого места, выиграв все матчи. Словакия благодаря победе также вышла в плей-офф.
Россия - Польша 5:1
Голы: Соколов, 6 - 1:0, Давыдов, 16 - 2:0, Лещак (пен), 20 - 2:1, Чишкала, 22 - 3:1, Чишкала, 29 - 4:1, Милованов, 37 - 5:1
Словакия - Хорватия 5:3
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|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1