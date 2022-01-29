ПСЖ не смог подписать Ндомбеле
Переход хавбека "Тоттенхэма" Танги Ндомбеле в ПСЖ не состоится.
По сведениям журналиста Жюльена Майнара, парижане должны были продать одного из своих хавбеков, чтобы освободить место для Ндомбеле. Однако у ПСЖ не получилось этого сделать.
Отмечается, что у Ндомбеле на руках есть еще несколько предложений, в частности от "Валенсии".
В этом сезоне Ндомбеле принял участие в 16 матчах, забил два гола и отдал один ассист.
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|Команда
|М
|О
|1
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|27
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|Марсель
|28
|56
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|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13