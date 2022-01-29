ПСЖ не смог подписать Ндомбеле

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ПСЖ не смог подписать Ндомбеле Фото инстаграм Танги Ндомбеле

Переход хавбека "Тоттенхэма" Танги Ндомбеле в ПСЖ не состоится.

По сведениям журналиста Жюльена Майнара, парижане должны были продать одного из своих хавбеков, чтобы освободить место для Ндомбеле. Однако у ПСЖ не получилось этого сделать.

Отмечается, что у Ндомбеле на руках есть еще несколько предложений, в частности от "Валенсии".

В этом сезоне Ндомбеле принял участие в 16 матчах, забил два гола и отдал один ассист.

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