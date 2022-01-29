Деспотович намерен до конца отработать свой контракт с "Рубином"
Фото твиттер "Рубина"
Юрий Горбенко, агент нападающего "Рубина" Джордже Деспотовича, высказался о будущем своего клиента.
"Официальная позиция Джордже такова: он собирается отработать свой контракт до конца и никуда не планирует уходить. Да и сам уход из клуба невозможен без разрыва контракта. 3 февраля он отправится в Турцию и будет работать с дублирующим составом "Рубина", - приводит слова агента Sport24.
Отметим, что соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2023 года.
В составе "Рубина" Деспотович провел 36 игр, забил 15 голов и отдал 5 результативных передач.
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