Шека не перейдет в ЦСКА зимой

Фото: инстаграм Шеки

Агент хавбека "Лилля" Шеки отреагировал на интерес ЦСКА к футболисту.

"ЦСКА действительно интересуется Шекой, однако переговоры в данный момент не ведутся. "Лилль" не намерен зимой отпускать футболиста", - приводит слова агента Sport24.

Контракт Шеки с "Лиллем" истекает предстоящим летом. В текущем сезоне он провел 21 игру, забил два гола и отдал один ассист.

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