Камерун стал первым полуфиналистом Кубка Африки

Теги камерунгамбия

Камерун стал первым полуфиналистом Кубка АфрикиФото: сайт Кубка Африки

В рамках 1/4 финала Кубка Африки сборная Камеруна одержала победу над Гамбией.

Таким образом, Камерун стал первым полуфиналистом турнира.

Гамбия - Камерун 0:2

Голы: Токо-Экамби, 50 - 0:1, Токо-Экамби, 57 - 0:2

Гамбия: Гэй, Джанко (Дарбо, 56), Сундберг (Сисей, 85), Колли, Гомес, Джагни (Барроу, 56), Турей, Маррех (Джоуб, 82), Бобб, Барроу, Бадамоси (Колли, 56).

Камерун: Онана, Фэ (Мбайзо, 84), Кастеллетто, Нгаде-Нгаджуи, Толо, Онгла (Кунде, 81), Нгамале (Бассогог, 88), Замбо-Ангисса (Неу, 87), Гвет, Абубакар, Токо-Экамби (Н`Жи, 81).     

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