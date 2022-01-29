Камерун стал первым полуфиналистом Кубка Африки
Фото: сайт Кубка Африки
В рамках 1/4 финала Кубка Африки сборная Камеруна одержала победу над Гамбией.
Таким образом, Камерун стал первым полуфиналистом турнира.
Гамбия - Камерун 0:2
Голы: Токо-Экамби, 50 - 0:1, Токо-Экамби, 57 - 0:2
Гамбия: Гэй, Джанко (Дарбо, 56), Сундберг (Сисей, 85), Колли, Гомес, Джагни (Барроу, 56), Турей, Маррех (Джоуб, 82), Бобб, Барроу, Бадамоси (Колли, 56).
Камерун: Онана, Фэ (Мбайзо, 84), Кастеллетто, Нгаде-Нгаджуи, Толо, Онгла (Кунде, 81), Нгамале (Бассогог, 88), Замбо-Ангисса (Неу, 87), Гвет, Абубакар, Токо-Экамби (Н`Жи, 81).
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Турнирные таблицы
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|М
|О
|1
|Египет
|3
|9
|2
|Уганда
|3
|4
|3
|Демократическая Республика Конго
|3
|3
|4
|Зимбабве
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Мадагаскар
|3
|7
|2
|Нигерия
|3
|6
|3
|Гвинея
|3
|4
|4
|Бурунди
|3
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Алжир
|3
|9
|2
|Сенегал
|3
|6
|3
|Кения
|3
|3
|4
|Танзания
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Марокко
|3
|9
|2
|Кот-д’Ивуар
|3
|6
|3
|Южно-Африканская Республика
|3
|3
|4
|Намибия
|3
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мали
|3
|7
|2
|Тунис
|3
|3
|3
|Ангола
|3
|2
|4
|Мавритания
|3
|2
|Группа F
|М
|О
|1
|Гана
|3
|5
|2
|Камерун
|3
|5
|3
|Бенин
|3
|3
|4
|Гвинея-Бисау
|3
|1