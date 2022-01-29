"Очередной маленький человек без яиц": фанаты "Фиорентины" высказались об уходе Влаховича в "Ювентус"

Фото: инстаграм Влаховича

Фанатское объединение "Фиорентины" Curva Fiesole сделало заявление касательно перехода Душана Влаховича в "Ювентус".

"Все как всегда. Очередной маленький человек без яиц, без чести и без уважения, который переходит в команду без собственного лица, не знающую, что такое верность. Очередной владелец, который, заявив о любви к людям, поддерживающим "Фиорентину", делает то же самое, что и его предшественники: продает наших лучших игроков давним врагам.

Нас уже ничем не удивить, мы не будем рвать на себе волосы, потеряв очередного клоуна. Мы хотим лишь задать один вопрос человеку, которому выразило доверие все наше сообщество. Президенту. Что вам такого сказали, чтобы убедить так поступить? Вам, человеку, который в детской больнице Мейера обещал ребенку не продавать им больше наших футболистов.

Наши поздравления генеральному директору Джо Бароне, который, видимо, был очень убедителен и уговорил на шаг, в результате которого вы получили деньги, однако потеряли лицо на глазах у всего города - и не только. Как вышло так, что вы объявили о решении заключить сделку с тем злом, с которым до вчерашнего дня боролись?

Мы с гордостью думали, что темные времена, когда мы продавали игроков лишь ради извлечения выгоды, заключали сделки с теми, кого не стоит называть, уже позади, и вдруг вновь в них вернулись. Город, который поддерживал вашу борьбу и продолжил бы это делать, теперь чувствует себя обманутым. У нас и так были раны, которые не залечить", - говорится в заявлении.

Читайте также: "Ювентус" заплатит за Влаховича более 90 миллионов евро. | http://soccernews.ru