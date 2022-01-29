"Ювентус" согласовал трансфер Закарии

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"Ювентус" согласовал трансфер Закарии Фото: инстаграм Дениса Закарии

"Ювентус" согласовал трансфер хавбека менхенгладбахской "Боруссии" Дениса Закарии.

По сведениям журналиста Руди Галетти, "Ювентус" заплатит за 25-летнего игрока 5 миллионов евро плюс 2 миллионов в качестве бонусов. Игрок подпишет контракт до лета 2026 года с зарплатой 2,7 миллиона евро за сезон.

Отмечается, что "Ювентус" сможет закрыть сделку только после продажи Родриго Бентанкура.

Соглашение Закарии с "Боруссией" истекает летом 2022 года.

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