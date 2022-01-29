Россия узнала соперника по 1/4 финала Евро-2022 по футзалу

Фото: сайт УЕФА

Сборная России сыграет против Грузии в 1/4 финала Евро-2022 по футзалу.

Матч состоится 1 февраля.

Напомним, что Россия финишировала в группе на первом месте, выиграв все три матча с общим счетом 16:2.

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