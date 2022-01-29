Фил Джонс близок к уходу из "Манчестер Юнайтед"

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Фил Джонс близок к уходу из "Манчестер Юнайтед" Фото: инстаграм Джонса

Защитник "Манчестер Юнайтед" Фил Джонс в ближайшее время может перейти в "Бордо".

Как сообщает Foot Mercato, французский клуб арендует 29-летнего футболиста до конца сезона. Для завершения сделки необходимо согласие наставника "МЮ" Ральфа Рангника.

Напомним, что Джонс выступает за "красных дьяволов" с 2011 года.

За последние два сезона Джонс принял участие всего в трех матчах АПЛ.

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