"Марсель" в серии пенальти одолел "Монпелье" и другие результаты 1/8 финала Кубка Франции

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"Марсель" в серии пенальти одолел "Монпелье" и другие результаты 1/8 финала Кубка ФранцииФото: твиттер "Марселя"

Представляем результаты матчей 1/8 финала Кубка Франции.

"Нанси" - "Амьен" 0:2

Голы: Лусамба, 15 - 0:1, Арокодаре, 38 - 0:2


"Тулуза" - "Версаль" 0:1

Гол: Джоко, 79 - 0:1


"Реймс" - "Бастия" 1:1, по пенальти - 3:5

Голы: Экитик, 37 - 1:0, Саль-Ламонж, 71 - 1:1


"Марсель" - "Монпелье" 1:1, по пенальти - 5:4

Голы: Милик, 74 - 1:0, Макуана, 80 - 1:1

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5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
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8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
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