"Барселона" включила трех новичков в заявку на Лигу Европы, Дани Алвес - вне списка
"Барселона" представила заявку на Лигу Европы.
Отметим, что в список попали зимние новички "Барсы" - Адама Траоре, Ферран Торрес и Пьер-Эмерик Обамеянг. А вот защитник Дани Алвес оказался вне списка.
Заявка "Барселоны": тер Штеген, Дест, Пике, Араухо, Бускетс, Пуч, Дембеле, Депай, Фати, Траоре, Брэйтуэйт, Нето, Лангле, Педри, Люк де Йонг, Альба, Торрес, Роберто, Френки де Йонг, Мингеса, Умтити, Эрик Гарсия, Обамеянг, Нико Гонсалес, Гави, Бальде, Санс, Комас, Тенас, Ахомаш, Астралага, Хандро Орельяна.
Напомним, что в стыковых играх плей-офф Лиги Европы "Барса" встретится с "Наполи".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14