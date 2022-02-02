"Челси" определил три трансферные цели на лето

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"Челси" определил три трансферные цели на лето Фото твиттер Жюля Кунде

"Челси" имеет большие планы на летнее трансферное окно.

Как сообщает The Athletic, "синие" намерены подписать защитника "Севильи" Жюля Кунде, хавбека "Вест Хэма" Деклана Райса, а также Орельена Тчуамени из "Монако".

Отмечается, что лондонский клуб специально не делал крупных трансферов зимой, чтобы провести крупную кампанию летом. Однако все же "Челси" пытался заполучить Кунде в январе.

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