"Райо Вальекано" обыграл "Мальорку" в 1/4 финала Кубка Испании

Фото: твиттер "Райо Вальекано"

В рамках четвертьфинала Кубка Испании "Райо Вальекано" победил "Мальорку" и пробился в полуфинал.

Единственный гол в матче с пенальти забил Оскар Трехо.

"Райо Вальекано" - "Мальорка" 1:0

Гол: Трехо (пен), 44 - 1:0

"Райо Вальекано": Димитриевски, Балиу, Суарес, Катена, Родригес, Гарсия (Нтека, 80), Комесанья (Унаи Лопес, 63), Оскар Валентин, Трехо (Сисс, 79), Гвардиола (Силла, 63), Паласон (Бебе, 89).

"Мальорка": Рико, Гонсалес (Хопп, 57), Маффео, Вальент, Руссо, Коста, Ли Кан Ин (Кубо, 77), Руис де Галаррета (Севилья, 57), Санчес (Батталья, 74), Анхель Родригес (Дани Родригес, 57), Мурики.

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