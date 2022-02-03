FourFourTwo назвал 50 самых влиятельных футболистов

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FourFourTwo назвал 50 самых влиятельных футболистовФото: FourFourTwo

Издание FourFourTwo опубликовало список самых влиятельных футболистов в истории футбола.

В список вошли Франко Барези, Франц Беккенбауэр, Дэвид Бекхэм, Джордж Бест, Жан-Марк Босман, Эрик Кантона, Йохан Кройфф, Альфредо Ди Стефано, Эйсебио, Рио Фердинанд, Гарринча, Тьерри Анри, Андрес Иньеста, Филипп Лам, Клод Макелеле, Диего Марадона, Марта, Стэнли Мэтьюз, Лионель Месси, Томас Мюллер, Хидетоси Наката, Мануэль Нойер, Неймар, Антонин Паненка, Пеле, Андреа Пирло, Роналдиньо, Криштиану Роналду, Роналдо, Франческо Тотти, Джейми Варди, Джордж Веа, Иан Райт, Лев Яшин и Зинедин Зидан.

Отметим, что в рейтинге также есть представители женского футбола.

Полный список можно посмотреть здесь.

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