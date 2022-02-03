Алиев рассказал, как он в "Динамо" называл темнокожих футболистов

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Экс-игрок киевского "Динамо" Александр Алиев рассказал о своих отношениях с темнокожими игроками.

"Я всегда общался с темнокожими динамовцами. Я называл их черножопыми. А они меня - беложопым. Мы всегда смеялись.

Однажды на обеде я сказал официантам, чтобы они темнокожим из еды положили только бананы. Они сразу сказали: "Это беложопый сделал, 100 процентов". Они пацаны очень классные. Мы всегда шутили. Они наших девчонок белых любили", - рассказал Алиев.

Алиев выступал за "Динамо" с 2005 по 2010, а также с 2011 по 2013 год.

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