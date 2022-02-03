Левый защитник - главная цель "Барселоны" на лето
Фото: инстаграм Гайя
Покупка левого защитника является главной целью "Барселоны" на лето.
Как сообщает Diario Sport, основным кандидатом "Барсы" считается Хосе Гайя из "Валенсии". Соглашение футболиста с клубом истекает летом 2023 года, однако игрок намерен продлить контракт и только после вести переговоры с другими клубами.
Альтернативный вариант - Алекс Гримальдо из "Бенфики". Его контракт также действует до лета 2023 года, но он не планирует его продлевать. Его уход из клуба летом более вероятен.
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