Левый защитник - главная цель "Барселоны" на лето

Фото: инстаграм Гайя

Покупка левого защитника является главной целью "Барселоны" на лето.

Как сообщает Diario Sport, основным кандидатом "Барсы" считается Хосе Гайя из "Валенсии". Соглашение футболиста с клубом истекает летом 2023 года, однако игрок намерен продлить контракт и только после вести переговоры с другими клубами.

Альтернативный вариант - Алекс Гримальдо из "Бенфики". Его контракт также действует до лета 2023 года, но он не планирует его продлевать. Его уход из клуба летом более вероятен.

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