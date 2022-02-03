Левый защитник - главная цель "Барселоны" на лето

Теги барселонаваленсияхосе гайятрансферыалекс гримальдобенфика

Левый защитник - главная цель "Барселоны" на лето Фото: инстаграм Гайя

Покупка левого защитника является главной целью "Барселоны" на лето.

Как сообщает Diario Sport, основным кандидатом "Барсы" считается Хосе Гайя из "Валенсии". Соглашение футболиста с клубом истекает летом 2023 года, однако игрок намерен продлить контракт и только после вести переговоры с другими клубами.

Альтернативный вариант - Алекс Гримальдо из "Бенфики". Его контракт также действует до лета 2023 года, но он не планирует его продлевать. Его уход из клуба летом более вероятен.

Читайте также: Стали известны подробности контракта Обамеянга с "Барселоной". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

FourFourTwo назвал 50 самых влиятельных футболистов

FourFourTwo назвал 50 самых влиятельных футболистов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов