РПЛ собирается провести тендер для определения официального букмекера лиги
РПЛ сообщила, что ищет официального букмекера лиги.
"Российская Премьер-лига сообщает о проведении запроса предложений для определения официального букмекера (генерального спонсора) чемпионата России по футболу среди клубов РПЛ на четырехлетний цикл - с сезона-2022/23 по сезон-2025/26 включительно.
К участию в тендере будут приглашены букмекерские компании, имеющие лицензию на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах на территории России.
Организатором процедуры выступит ООО "Газпром-Медиа", - говорится в заявлении лиги.
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