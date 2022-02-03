Экс-игрок "Реала" Хесе сделал предложение девушке, которая пыталась переехать его на машине

Фото: инстаграм Хесе

Нападающий "Лас Пальмаса" Хесе Родригес сделал предложение своей девушке.

Стоит отметить, что до этого Хесе переспал с подругой своей невесты, после чего девушка пыталась задавить его на автомобиле. Тогда футболист отделался ушибом.

Хесе Родригес известен по своим выступлениям за "Реал" с 2011 по 2016 год.

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