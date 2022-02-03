Экс-игрок "Реала" Хесе сделал предложение девушке, которая пыталась переехать его на машине
Фото: инстаграм Хесе
Нападающий "Лас Пальмаса" Хесе Родригес сделал предложение своей девушке.
Стоит отметить, что до этого Хесе переспал с подругой своей невесты, после чего девушка пыталась задавить его на автомобиле. Тогда футболист отделался ушибом.
Хесе Родригес известен по своим выступлениям за "Реал" с 2011 по 2016 год.
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|Севилья
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|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
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|20
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|Вильярреал
|20
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|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
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|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
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|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
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|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14