Хави не искал замену Альбе зимой
Фото: инстаграм Альбы
Защитник "Барселоны" Жорди Альба пользуется доверием наставника команды Хави.
По сведениям Diario Sport, тренер не просил клуб искать нового левого защитника во время зимнего трансферного окна. Однако летом клуб планирует подписать игрока на эту позицию для конкуренции Альбе.
Напомним, что помимо Альбы в распоряжении каталонцев только один левый защитник - 18-летний Алекс Бальде.
В этом сезоне на счету Альбы 6 голевых передач в 23 играх.
Читайте также: Альба высказался о критике в свой адрес. | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Уткин прокомментировал переход Чалова в "Базель"
-
Левандовски высказался о будущем Холанда
-
"Бетис" разгромил "Реал Сосьедад" в 1/4 финала Кубка Испании
-
Хави не искал замену Альбе зимой
-
Футбол могут убрать из программы летней Олимпиады: названа причина
-
Левандовски высказался о том, что Месси не голосовал за него на The Best
-
Стала известна реакция футболистов "Манчестер Юнайтед" на фото и аудио, опубликованные девушкой Гринвуда
-
"Спартак" анонсировал обновление клубной эмблемы
-
Погба склоняется к уходу в "Реал"
-
Отец Классена высказался о непопадании сына в заявку "Спартака" на Лигу Европы
-
"Барселона" из-за Месси отказалась от возвращения Хави Симонса
-
Капелло не намерен извиняться за трансфер Кокорина в "Фиорентину"
-
Стало известно, когда Роналду определится со своим будущим в "Манчестер Юнайтед"
-
Экс-игрок "Реала" Хесе сделал предложение девушке, которая пыталась переехать его на машине
-
РПЛ собирается провести тендер для определения официального букмекера лиги
-
На клуб Пике наложили эмбарго из-за долгов
-
Дуглас Коста продолжит карьеру в МЛС
-
Роналду имеет почти четверть подписок в соцсетях среди топ-20 футболистов европейских лиг
-
"Реал" не хочет переплачивать за Эндрика
-
Левандовский высказался о Роналду
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14