Хави не искал замену Альбе зимой

Фото: инстаграм Альбы

Защитник "Барселоны" Жорди Альба пользуется доверием наставника команды Хави.

По сведениям Diario Sport, тренер не просил клуб искать нового левого защитника во время зимнего трансферного окна. Однако летом клуб планирует подписать игрока на эту позицию для конкуренции Альбе.

Напомним, что помимо Альбы в распоряжении каталонцев только один левый защитник - 18-летний Алекс Бальде.

В этом сезоне на счету Альбы 6 голевых передач в 23 играх.

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