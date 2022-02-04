Левандовски высказался о будущем Холанда

Фото инстаграм Эрлинга Холанда

Форвард "Баварии" Роберт Левандовски высказался о нападающем дортмундской "Боруссии" Эрлинге Холанда.

"Он не такой футболист, как я. Это сильный, быстрый и мощный игрок, а моя игра построена на других качествах. Посмотрим, как он будет прогрессировать.

Большой потенциал еще не означает, что он станет звездой на многие годы. Однако, разумеется, Холанд - прекрасный футболист, за которым я с удовольствием наблюдаю", - приводит слова Левандовски Bayern & Germany.

В текущем сезоне на счету норвежца 23 гола и 6 результативных передач в 20 играх.

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