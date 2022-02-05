Помощник Карпина пообщался с Дзюбой

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Виктор Онопко, ассистент наставника сборной России Валерия Карпина, поделился подробностями визита сбора "Зенита" в Португалии.

"Удалось поговорить с Сергеевым и Адамовым. Они новички, а потому им сейчас сложно вдвойне: адаптация на сборах - дополнительная нагрузка. Однако похоже, оба уже начали обживаться. Сергеев неплохо выглядел в двухсторонней встрече с "Зенитом—2": при пяти забитых голах отметился двумя. Один из них был особенно хорош: принял мяч на грудь и пробил с лёта.

С Дзюбой общались очень коротко. Чувствуется, что Артём серьёзно готовится к сезону, рвётся играть и хочет быть полезным клубу. Остальных тем не касались", - приводит слова Онопко "Спорт-экспресс".

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