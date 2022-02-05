Хави объяснил, почему он не отстранил Дембеле от команды
Наставник "Барселоны" Хави прокомментировал свое решение не отстранять Усмана Дембеле.
Напомним, что контракт француза истекает по окончании сезона и клубу не удалось договориться о продлении соглашения.
"Какое-то решение по контракту Дембеле найдено не было. Однако он остается частью клуба, частью команды, у него действующий контракт. Мы встретились и пришли к решению, что он остается частью команды. Нельзя стрелять себе в ногу. Напротив, себе необходимо помогать.
Он оставался хорошим профессионалом. Это решение клуба. Я буду задействовать его, когда посчитаю нужным", - приводит слова Хави Diario Sport.
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|Валенсия
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|Атлетик Бильбао
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|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
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|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
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|Осасуна
|20
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|Алавес
|20
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|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
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|Мальорка
|20
|18
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|Сельта Виго
|20
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|Леганес
|20
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|20
|Эспаньол
|20
|14