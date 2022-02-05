Хави объяснил, почему он не отстранил Дембеле от команды

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Хави объяснил, почему он не отстранил Дембеле от команды Фото инстаграм Усмана Дембеле

Наставник "Барселоны" Хави прокомментировал свое решение не отстранять Усмана Дембеле.

Напомним, что контракт француза истекает по окончании сезона и клубу не удалось договориться о продлении соглашения.

"Какое-то решение по контракту Дембеле найдено не было. Однако он остается частью клуба, частью команды, у него действующий контракт. Мы встретились и пришли к решению, что он остается частью команды. Нельзя стрелять себе в ногу. Напротив, себе необходимо помогать.

Он оставался хорошим профессионалом. Это решение клуба. Я буду задействовать его, когда посчитаю нужным", - приводит слова Хави Diario Sport.

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